Уважаемые фрилансеры! Необходим срочно логотип для компании "First restaurants". First restaurants это ресторанный холдинг объединяющий в себе сеть ресторанов различных направлений(пивные рестораны,бары,японские рестораны).Это демократичные стильные рестораны. Логотип должен хорошо смотреться ...
Создать логотип для сайта
Нужно нарисовать логотип сайта детских автомобильных кресел babykreslo.com
Учесть следующие требования, простой, запоминающийся, а также понятный логотип.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки63 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $70
5D Кинотеатру на ВВЦ нужен новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный! Ультрадинамическое шоу "Стереопанорама" 5D на ...Логотипы и Знаки69 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
1.Необходим логотип и фирменый стиль для закрытого клуба. фирменный стиль не обязательно( можно только логотип), но желательно. Сделать конкурс не могу, т.к. клуб закрытый, и предоставление информации в открытом виде нежелательно, ...Закрыт15 лет назад
- $15
Логотин для магазина светильниковЗавершен15 лет назад
- $35
Рекламное агентство "Мандарин" (Украина). Требования к логотипу: - 2 варианта - рус. + англ - теплые цвета (красно-оранжево-золотистый) - не больше 3х цветов - растительно-восточная тематика - простой и понятный силует ...Закрыт15 лет назад
Нужен профессиональный, очень качественный Логотип для существующего сайта, также сроки очень поджимают. Обращаться только настоящим дизайнерам!!!Завершен15 лет назад
- $40
Уважаемые господа профессионалы! Требуется разработать логотип richsolutions на сайт richsolutions.ru и на основании его сделать визитку. И то, и другое желательно в векторном виде. Тематика сайта разработка ПО, системная ...Завершен15 лет назад
- $10
Просто и красиво. Знак+надпись. Размер 468х60.Завершен15 лет назад
- $10
Знак+надпись уместить на 468х60Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужен логотип 468х60Завершен15 лет назад