Создать логотип для сайта

$50
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Завершен29 заявок372 просмотра

Нужно нарисовать логотип сайта детских автомобильных кресел babykreslo.com

Учесть следующие требования, простой, запоминающийся, а также понятный логотип.

15 лет назад
wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

designew
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Большое спасибо. Качественно выполненная работа, в очень короткий срок. Очень приятно работать с профи, учтены все изменения по дизайну, правильный подход и задаются правильные вопросы видно что человек работает не один год и просто видит что нужно нарисовать, остался доволен работой и будем продолжать работать.
Отличный заказчик, все замечания по делу, быстрая оплата Рекомендую

Заявки фрилансеров

designew
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад