Создать логотип для сайта

Большое спасибо. Качественно выполненная работа, в очень короткий срок. Очень приятно работать с профи, учтены все изменения по дизайну, правильный подход и задаются правильные вопросы видно что человек работает не один год и просто видит что нужно нарисовать, остался доволен работой и будем продолжать работать.