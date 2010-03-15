Знак+надпись уместить на 468х60
Создать логотип сайту newmagazine.ru
Просто и красиво. Знак+надпись. Размер 468х60.
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