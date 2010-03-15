Создать логотип сайту newmagazine.ru

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Завершен17 заявок325 просмотров

Просто и красиво. Знак+надпись. Размер 468х60.

15 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Быстро и красиво. Результатом доволен.
Очень довольна сотрудничеством. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Обращайтесь еще :)

Заявки фрилансеров

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад