Необходимо разработать логотип для интернет магазина парфюмерии. Проект только для Лигерко Таня (tlanta)
Логотип для форума Вебмастеров
Шапка для форума Вебмастеров. Должны быть изображены деньги, сео оптимизация, вообще всё что связано с интернет заработком, и продвижением сайтов.
Размеры 420х120
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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