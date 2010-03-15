Логотип для форума Вебмастеров

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок234 просмотра

Шапка для форума Вебмастеров. Должны быть изображены деньги, сео оптимизация, вообще всё что связано с интернет заработком, и продвижением сайтов.

Размеры 420х120

15 лет назад
Lyapish
32 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Адекватный человек, хороший дизайнер, сделал логотип быстро, поправил то что не устраивало, вообщем мой положительный отзыв
Отличный заказчик! Дал четко и понятно понять, что требуется в конечном результате. Никаких нареканий и недопониманий не возникало. Советую всем, а так же буду рад сотруднячать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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