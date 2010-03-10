Делаем 2D, 3D и 4D =) Логотип для 5D Кино на ВВЦ!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок326 просмотров

Нужен человек, который создаст 5D Кинотеатру на ВВЦ новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный!

Ультрадинамическое шоу "Стереопанорама" 5D на ВВЦ! – это 3D изображение на панорамном экране, подвижные кресла и эффекты воды, ветра, запахов. Это кинотеатр будущего, инновационный и абсолютно уникальный продукт! Фото и видео vkontakte.ru/club10475553 и pocmotry.ru , 3dhd.ru .

Разработка будет в 3 этапа – Собственно логотип, потом его 3d модель, затем анимированный ролик (в 3D стерео, для показа перед сеансом).

Бюджет указан на первый этап

15 лет назад
DzenD
63 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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