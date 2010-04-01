Приватный проект для Антона Гридина (Windowlicker)

Отлично выполненная работа! Очень понравилась обратная связь - Антон готов работать в любое удобное время для заказчика - и днем и ночью. Понимает заказчика с полуслова, что очень удобно когда не совсем точно представляешь целевую задачу. Всегда поможет нестандартным советом, и с ним трудно не согласится. Без слов упорно создает именно тот вариант, который идеально подходит заказчику. В общем, одни положительные отзывы! Работаю с Антоном не в первый раз, надеюсь на продолжительное сотрудничество и в будущем!