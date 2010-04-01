Приватный проект для Антона Гридина (Windowlicker)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок212 просмотров

Нужен тематический логотип с названием. Упор на экологическую чистоту продуктов, возможно какие-то греческие элементы, орнаменты, например шрифт или часть логотипа. Простота, элегантность и аристократичность приветствуется :)

Бюджет: от 50 до 100 USD

15 лет назад
shandorka
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Windowlicker
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Отлично выполненная работа! Очень понравилась обратная связь - Антон готов работать в любое удобное время для заказчика - и днем и ночью. Понимает заказчика с полуслова, что очень удобно когда не совсем точно представляешь целевую задачу. Всегда поможет нестандартным советом, и с ним трудно не согласится. Без слов упорно создает именно тот вариант, который идеально подходит заказчику. В общем, одни положительные отзывы! Работаю с Антоном не в первый раз, надеюсь на продолжительное сотрудничество и в будущем!
Все отлично! Заказчик ставит четкую задачу, подробно и оперативно отвечает на все интересующие вопросы по проекту, приятный в общении человек, моментальная оплата. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую ) С уважением, Антон Гридин

Заявки фрилансеров

Windowlicker
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад