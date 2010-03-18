Логотип в мультипликационном стиле

Веселый череп с бакенбардами (стиль гражданской войны в Штатах), в очках типа Ray-Ban, в военной американской кепке, с сигарой в зубах, плюс короткий адрес сайта типа xxxxxxx.xx. Все вписывается в круг (в роли фона, возможно, мишень, либо граница круга в виде кольцеобразной пулеметной ленты). Простой дизайн, выполняется в цвете и чб, вектор, для возможности шелкографии.

Только для работающих в данной технике. Потребуется несколько вариантов.