Персональный проект для Антона Гридина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок217 просмотров

Разработка логотипа для интернет-компании. Основные ожидания: креативность, легкость, яркость, минимализм.

Буйство фантазии и работа мысли ожидается и приветствуется.

15 лет назад
WorkingTitle
47 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Windowlicker
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Антон, спасибо за работу. Приятный в общении, ответственный, креативный, иннициативный. Наилучшие рекомендации. Надеюсь, еще поработаем.
Остался очень доволен сотрудничеством. Заданиче четкое, своевременная оплата. Рекомендую как отличного заказчика. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. С уважением, Антон Гридин

Заявки фрилансеров

Windowlicker
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад