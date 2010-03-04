Добрый день, необходимо скорректировать логотип( подобрать другие шрифты, цвет) Название: "Soyz" и по русски. цвета желтый, голубой, белый, черный( на выбор) Оплата Яндекс-Деньги. Жду от Вас предложений с ценами ...
Изменить логотип
Нужно изменить логотип сайта http://kino-doma.biz
Вместо фразы Videp-Market, тем же шрифтом, или таким, чтобы вместились по ширине логотипа, добавить слова: Кино Музыка Игры, расстояние между словами 1 или лучше 2 пробела. Картинку "рулетку с кинопленкой" убрать.
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