Создать логотип сайта

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Завершен28 заявок381 просмотр

Нужно нарисовать логотип сайта детских автомобильных кресел.

Учесть следующие требования, простой, запоминающийся, идея детской безопасности в автомобиле, а также понятный логотип.

15 лет назад
wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

soni_jofa
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

soni_jofa
43 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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