Несложный логотип

Здравствуйте.надо сделать логотип, по несколько разрешений. А именно: 320*240, 240*320, 128*160,810*650 потом большого размера, и среднего. А так же баннер (88*31) и если не сложно то 468*60. Тема логотипа: Группа Мараксы, сайт в логотипе должен ...