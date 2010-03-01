Разработать логотип

Здравствуйте. Прошу вас разработать мне логотип для фирмы под название prodes-corp, можно и по русски.

любимые цвета зелёный, серый, голубой, белый.

Направление фирмы продажа и разработка ПО для виндовс и веба.

Спрашивайте не стесняйтесь.Не забывайте указывать сроки и цену.

Заявки оставленные в приват не рассматриваются.