Доделать логотип + элементы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок373 просмотра

Здравствуйте!

Цель следующая:

Есть старый вариант логотипа, на базе заполненного брифа разработать новый логотип с учетом предыдущего стиля.

А также сделать визитки и бланки.

Требования:

Писать только в личку.

Расположение исполнителя: Украина, идеально подходят кандидатуры с Винницы.

В случае хорошей работы, рассматривается постоянное сотрудничество.

15 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

natalu4ka
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$40
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень довольна совместной работой с Андреем! Он не только отличный заказчик, но и приятный собеседник :) Своевременная оплата и приятные условия сотрудничества. Всем рекомендую! Надеюсь работать и дальше!

Заявки фрилансеров

natalu4ka
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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