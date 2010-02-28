Логотип для интернет-магазина книг по кулинарии

$50
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Закрыт53 заявки588 просмотров

Нужен логотипа для интернет-магазина по продаже книг по кулинарии: http://cook-book.com.ua

Цвета сайта видите: желтый, зеленый, белый.

По возможности, шлите наброски - рассмотрю.

Мой e-mail: nesen2007(собака)mail.ru

15 лет назад
fitz
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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