Создание шуточного логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок424 просмотра

Требуется создать качественный логотип для сайта-шутки.

Логотип должен представлять собой вариацию на тему средневекового герба-щита/герба европейского государства(см. например герб Чехии)

Условный герб-щит должен быть разделен на 4 части-ячейки. В верхней левой ячейке герба должна быть изображена белка, в нижней правой части - кот(желательно рыжий/золотой или на золотом фоне). В верхней правой ячейке - рыба, в нижней левой - лесной орех или веточка с орехами.

Изображения должны быть по возможности стилизованы под средневековый лад. По цветовой гамме - желательно сделать герб пестрым(см.герб Чехии), стилистически цвета должны сочетаться.

Так или иначе должно быть так же задействовано изображение короны (например обрамляющей герб сверху или же корона на голове белки и корона на голове кота)

Вот такое оригинальное задание.

Предпочтение будет отдаваться лансеру, готовому выполнить работу в короткий срок, то есть полностью сконцентрироваться на этой работе.

15 лет назад
Djespe
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

anatoly4
68 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
2 дня
Очень доволен сотрудничеством с Анатолием. Человек настоящий профессионал, с полуслова понимает поставленные задачи, терпеливо и внимательно выполняет правки, что называется, до победного конца. Логотип получился четко соответствующий поставленному ТЗ и даже интереснее, чем я предполагал. Все заявленные сроки четко соблюдены. Рекомендую Анатолия как замечательного исполнителя.
Исключительно ответственный и порядочный молодой человек. такт и терпение, приятно было работать.

Заявки фрилансеров

anatoly4
68 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для оптовой компании по продаже зап.частей

    $50

    Оптовая компания по продаже запасных частей к автобусам ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ и пр. Нужен логотип яркий, стильный и запоминающийся, сочетающий в себе название компании и элементы каких-нибудь запчастей. Логотип 3 варианта с доработкой понравившегося.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен логотип компании

    Добрый день, создаётся компания по оптовой продаже расходных материалов, необходимо создать для неё логотип. Название: "Проект Город" Оплата ЯД Жду от Вас предложений с ценами. Спасибо.

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать логотип для ИТ-компании

    $200

    Компания называется "DAS". Сферы деятельности компании(в порядке значимости): 1. Разработка прикладных, системных и веб-программных комплексов для сфер бизнеса и государства 2. Внедрение программных и аппаратных решений 3. ...

    Логотипы и Знаки64 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для сайта

    Требуется логотип для сайта. В основе логотипа - слово, название домена. Идея, как сделать - есть, осталось реализовать. Оплата через WebMoney.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать логотип для форума IPB

    Добрый день! Нужно разработать логотип для форума IPB, стандартное лого прикладываю. На лого нужно красиво написать forum.TelecomBloger.ru Нужно сделать сегодня до 22.00 по Москве.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип

    Необходимо придумать логотип для интернет - магазина. Ваши предложения и стоимость.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен логотип для фирмы/сайтов

    $75

    Нужен логотип для компании RUSTELEKOM. Особых требований нет, фантазия не ограничивается ничем за исключением того что нужно учесть что логотип должен быть реализован в стандартных и нестандартных форматах иконок (44x16, 88x32 и т.п.). То есть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Макет для печати на футболках

    $65

    Имеется автоспортивный (гоночный) сайт - www.gp-smak.ru. Необходимо создать в векторном формате макет для этого сайта (тематическую эмблему или некоторую символику, композицию) , которую мы будем печатать на футболках. Печать планируется через сервис ProstoPrint.com ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад