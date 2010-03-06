Создание шуточного логотипа

Требуется создать качественный логотип для сайта-шутки.

Логотип должен представлять собой вариацию на тему средневекового герба-щита/герба европейского государства(см. например герб Чехии)

Условный герб-щит должен быть разделен на 4 части-ячейки. В верхней левой ячейке герба должна быть изображена белка, в нижней правой части - кот(желательно рыжий/золотой или на золотом фоне). В верхней правой ячейке - рыба, в нижней левой - лесной орех или веточка с орехами.

Изображения должны быть по возможности стилизованы под средневековый лад. По цветовой гамме - желательно сделать герб пестрым(см.герб Чехии), стилистически цвета должны сочетаться.

Так или иначе должно быть так же задействовано изображение короны (например обрамляющей герб сверху или же корона на голове белки и корона на голове кота)

Вот такое оригинальное задание.

Предпочтение будет отдаваться лансеру, готовому выполнить работу в короткий срок, то есть полностью сконцентрироваться на этой работе.