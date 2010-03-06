Оптовая компания по продаже запасных частей к автобусам ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ и пр. Нужен логотип яркий, стильный и запоминающийся, сочетающий в себе название компании и элементы каких-нибудь запчастей. Логотип 3 варианта с доработкой понравившегося.
Создание шуточного логотипа
Требуется создать качественный логотип для сайта-шутки.
Логотип должен представлять собой вариацию на тему средневекового герба-щита/герба европейского государства(см. например герб Чехии)
Условный герб-щит должен быть разделен на 4 части-ячейки. В верхней левой ячейке герба должна быть изображена белка, в нижней правой части - кот(желательно рыжий/золотой или на золотом фоне). В верхней правой ячейке - рыба, в нижней левой - лесной орех или веточка с орехами.
Изображения должны быть по возможности стилизованы под средневековый лад. По цветовой гамме - желательно сделать герб пестрым(см.герб Чехии), стилистически цвета должны сочетаться.
Так или иначе должно быть так же задействовано изображение короны (например обрамляющей герб сверху или же корона на голове белки и корона на голове кота)
Вот такое оригинальное задание.
Предпочтение будет отдаваться лансеру, готовому выполнить работу в короткий срок, то есть полностью сконцентрироваться на этой работе.
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