Создание логотипа и шаблона визитки

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен100 заявок5832 просмотра
#1$45

Добрый день, предлагаю принять участие в конкурсе на создание:

- Фирменного логотипа;

- Шаблона визитки для нашей фирмы.

15 лет назад
ll-MegaTest-ll
Юрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

NewLoo
36 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
#1
Очень доволен работой, сделано весьма профессионально. Особо хочу отметить стиль выполненной работы, выгодно отличающий от других по конкурсу. Логотип был не только придуман и нарисован, но и четко, ярко обоснован. Спасибо за новое лицо нашей фирмы! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

NewLoo
36 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
#1

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