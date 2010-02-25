Нужен логотип для электронного СМИ в области права

Нужно разработать логотип для электронного СМИ в области права. Клиенты - люди среднего и старшего возраста, владельцы бизнеса. Необходимо создать логотип, отвечающий специфики проекта, и вписывающийся в имеющийся дизайн сайта СМИ.

Рассматриваются только кандидаты в портфолио.

Метод возможного сотрудничества:

обсуждение специфики проекта и формирование ТЗ

получение экизов логотипа

определение вектора дальнейшей работы

внесение аванса

доработка до финального варианта

окончательный расчет

Идеально сотрудничество с тем, кто сможет работать с логотипом дальше - визитка, бланк, сертификат.