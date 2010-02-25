Требуется быстро и качественно выполнить дизайн логотипа компании "Стерисепт" - Компания занимается производством и продажей пакетов (упаковки) для стерилизации в медицине, больницах и др. лечебных учреждениях. Бюджет минимальный. Срок тоже минимальных - ...
Нужен логотип для электронного СМИ в области права
Нужно разработать логотип для электронного СМИ в области права. Клиенты - люди среднего и старшего возраста, владельцы бизнеса. Необходимо создать логотип, отвечающий специфики проекта, и вписывающийся в имеющийся дизайн сайта СМИ.
Рассматриваются только кандидаты в портфолио.
Метод возможного сотрудничества:
обсуждение специфики проекта и формирование ТЗ
получение экизов логотипа
определение вектора дальнейшей работы
внесение аванса
доработка до финального варианта
окончательный расчет
Идеально сотрудничество с тем, кто сможет работать с логотипом дальше - визитка, бланк, сертификат.
Заявки фрилансеров
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