Нужен логотип для электронного СМИ в области права

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Закрыт7 заявок353 просмотра

Нужно разработать логотип для электронного СМИ в области права. Клиенты - люди среднего и старшего возраста, владельцы бизнеса. Необходимо создать логотип, отвечающий специфики проекта, и вписывающийся в имеющийся дизайн сайта СМИ.

Рассматриваются только кандидаты в портфолио.

Метод возможного сотрудничества:

обсуждение специфики проекта и формирование ТЗ

получение экизов логотипа

определение вектора дальнейшей работы

внесение аванса

доработка до финального варианта

окончательный расчет

Идеально сотрудничество с тем, кто сможет работать с логотипом дальше - визитка, бланк, сертификат.

15 лет назад
Kristap
55 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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