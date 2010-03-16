Редизайн логотипа

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Завершен8 заявок392 просмотра

Требуется редизайн логотипа сайта .. на выходе должно получится два варианта логотипа

Оплата по факту.

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15 лет назад
net9sky
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Martlet
Алёна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Хороший специалист. Особенно понравился творческий подход и терпеливое отношение к капризам заказчика.. Сотрудничество оставило только самые приятные впечатления.
Евгений, вдумчивый и положительный клиент. Четко формулирует задачи. С ним приятно создавать продукт! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

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Martlet
Алёна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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