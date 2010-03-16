Нужно сделать логотип для сайта. Тематика сайта - аквариумы, рыбки, корма и т.п. Подробности вышлю исполнителю. Решение приму по портфолио исполнителя и предложенной стоимости. Космические цены просьба не писать, ...
Редизайн логотипа
Требуется редизайн логотипа сайта .. на выходе должно получится два варианта логотипа
Оплата по факту.
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Выбранный исполнитель
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