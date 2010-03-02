Логотипы и символика Крыма

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок1947 просмотров
#1$30

Нужны логотипы, символика Крыма (5 штук), размер файлов не менее 3000 на 3000 пикселей.

для футболок - Я люблю Крым!

пример логотипов во вложении, - там 3 шутки. Можете отрисовать с них, только чтоб хорошее качество было! + еще 2 нарисуйте или найдите, типа Я люблю Крым, Крым 2010 и т.п.

15 лет назад
astroganov
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Santina
Марина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1
Все сделано на отлично! спасибо!
Было приятно одержать победу в этом творческом конкурсе, еще и связанным с моим родным любимым Крымом! Спасибо. Буду рада помочь замечательному заказчику и в будущем!

Заявки фрилансеров

Santina
Марина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1

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