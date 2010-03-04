Необходимо разработать логотип с баннерами

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Завершен15 заявок331 просмотр

Есть сайт http://vyatkacompany.ru/ для него нужно сделать логотип (не Flash) вместо существующего (размер 400*200) под дизайн и при том под тематику. Тематика сайта: каталог организаций Кировской области. Еще нужно 3 баннера статических (468*60,100*100,81*31).

15 лет назад
andryus
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$25
3 дня
Работа выполнена качественно и в срок.
Андрей отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад