Нужен логотип для транспортной фирмы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок339 просмотров

Требуется выполнить логотип для фирмы.

Требования к исполнителю:

-наличие серьёзного портфолио (своего)

-наличие рекомендаций (отзывов)

-чтение сроков

-отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем)

-готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика

-терпение к правкам и хотелкам заказчика

Преимущество у человека готового взяться за работу без предоплаты и в ближайшее время.

В личку просьба НЕ ПИСАТЬ!

15 лет назад
Madeconomist
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

OrisSheol
Sheol 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

OrisSheol
Sheol 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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