Необходимо создать логотип для салона красоты. Название салона "Ангел". Требования к лого: Уникальность, оригинальность. Более детальная информация, и примеры логотоипов на уоторые стоит обратить внимание будут предоставлены к моменту начала работы. ...
Нужен логотип для транспортной фирмы
Требуется выполнить логотип для фирмы.
Требования к исполнителю:
-наличие серьёзного портфолио (своего)
-наличие рекомендаций (отзывов)
-чтение сроков
-отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем)
-готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика
-терпение к правкам и хотелкам заказчика
Преимущество у человека готового взяться за работу без предоплаты и в ближайшее время.
В личку просьба НЕ ПИСАТЬ!
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