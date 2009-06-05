Madeconomist

Роман Рублёв Madeconomist

 
37 летМолдова/Кишинев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен логотип для транспортной фирмы

    $100

    Требуется выполнить логотип для фирмы. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у человека готового ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн упаковки (консерва)

    Требуется выполнить дизайн для консервы. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у человека готового ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной странички

    $50

    Требуется выполнить кач-ный дизайн (простой но приятный глазу) главной странички сайта Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн портала

    $170

    Требуется выполнить кач-ный дизайн портала. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у человека готового ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Посадить сайт на движок и т.д

    Есть: дизайн.(свёрстанный) Нужен: работающий интернет магазин с наличием всего необходимого функционала (подробное тз вышлю подходящим кандидатам) всё должно идеально работать от исполнителя также потребуется разъяснить заказчику что и как работает. в случае неполадок или недоработок поправить. -не пропадать (быть на связи) -иметь ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать сайт и прикрутить на drupal

    $100

    Есть несколько страничек нужно сверстать их и подключить к друпалу. Нужен человек с опытом и рекомендациями по теме. Оплата по факту выполнения работы. Оставляйте контакты с подходящими кандидатурами свяжусь и покажу материалы. В личку просьба не писать!!!

    Drupal
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Хороший дизайн сайта

    $120

    Требуется выполнить кач-ный дизайн странички (только главная) Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • WordPress

    Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. Лиц без опыта и отзывов ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Текстовое наполнение для сайта дизайн-студии

    Нужен грамотный, опытный, креативный человек для текстового наполнения сайта дизайн студии. Странички ( о нас, услуги, и т.д) Текст должен быть лаконичным при этом информативным. При чтении текста у потенциального клиента студии не должно возникать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен качественный лого

    $50

    Нужен логотип для фирмы предоставляющей консалтинговые услуги. Подробное ТЗ вышлю нужному кандидату. Отписывать только здесь.(в личку,асю и почту просьба не беспокоить)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт интим знакомств

    Нужно реализовать сайт (с вашим дизайном или моим) аналог http://budblije.ru/index.php для этого используя готовый скрипт типа AbleDating (можете предложить другой) и доработать его если будет нужно под нужды заказчика. назовите вашу цену и сроки.(под ключ либо только ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать на шопскрипте

    $150

    Есть: дизайн.(свёрстанный) Нужен: работающий интернет магазин на шопскрипте с наличием всего функционала перечисленного в документе (в приложении) всё должно идеально работать от исполнителя также потребуется разъяснить заказчику что и как работает. в случае ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Набор скриптов для интернет магазина.

    Для интернет магазина интим товаров требуется набор скриптов.(или уже готовое решение-главное что бы всё работало) Во вложение текстовый документ в котором что то приближенное к тз. Большая просьба ознакомится с вложением перед тем как писать тут. Пишите ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • WordPress

    Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. Лиц без опыта и отзывов ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Задание для специалиста по программированию

    Имеются: - готовые свёрстанные шаблоны -html -подробное техническое задание в приложении. Нужен: -опытный специалист -чёткие сроки -чёткая стоимость -портфолио с рекомендациями В топике пож-та указывайте свои контакты, сроки и цены. В личку просьба не писать ибо не пользуюсь ею.

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипты для инет магазина

    Доброго дня товарищи веблансеры! Нужен человек способный кач-но, в определённые сроки изготовить набор скриптов для интернет магазина. Подробное тз вышлю подходящему мне кандидату. -нужно кач-но -нужно что бы человек и после оплаты/выполнения работы мог по мелочи помогать ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта рекламного агенства.

    $150

    Нужен кач-нный дизайн сайта, свежий, креативный (в хорошом смысле этого слова) и в тоже время деловой направленности. Требования к кандидату: -работать до победного (не жалуясь на бесконечные правки капризных заказчиков) -достойное портфолио -рекомендации(отзывы) -регулярный выход на связь (без регулярных ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов62 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать сайт

    $50

    Нужно сделать вёрстку сайта (несколько страниц). Требования: понятный код, корректное отображение на всех браузерах. Сделать нужно быстро и качественно.Отписывать здесь (в личку, на почту и в асю НЕ ПИСАТЬ) Все материалы вышлю подходящему кандидату.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен он-лайн калькулятор

    Доброго времени суток, нуждаюсь в он-лайн калькуляторе. Все подробности в прикреплённом тз. От вас жду предложений по цене и срокам. Убедительная просьба ознакомится с тех.заданием перед тем как отписать здесь.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
ITProf
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Поправить вёрстку
Не первый раз работаем, сотрудничеством доволен!
Спасибо! Как обычно оперативно и кач-но. Буду обращаться вновь.
Ответный отзыв
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Текстовое наполнение для сайта дизайн-студии
Роман - положительный заказчик. Четкое ТЗ и пожелания, оплата вовремя. Просто пример для подражания.
Отличный профи, положительный человек, ответственный исполнитель, остался на 100% доволен Ксенией.
Ответный отзыв
kartushow
Дмитрий 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$30
10 баллов
15 лет назад
Сверстать сайт
Отличный заказчик. При сотрудничестве не было проблем. Оплата без задержек. Рекомендую!
Дима в очередной раз подтвердил свой профессионализм и ответственность (чтёт сроки, не пропадает). Вёрстка всегда очень качественная! Ещё раз спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужен качественный лого
Хорошая работа от хорошего человека. Все прекрасно, спасибо.
Работал (и думаю что не последний раз) с Антоном, однозначно талантливая и творческая личность данного исполнителя очень хорошо сказывается на конечном результате работы. Одновременно с этим Антон чтёт сроки и очень терпеливо относится к хотелкам заказчика. В общем сплошные достоинства! Спасибо ещё раз! Рекомендую!
Ответный отзыв
rzn_zippy
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Сделать на шопскрипте
Роман вполне адекватный человек. Сработались с ним на ура. Особенно понравилось наличие четких требований и своевременная поэтапная оплата. Все возникающие вопросы разрешались моментально. Рекомендую к сотрудничеству.
Илья классный специалист, очень терпеливый к заказчику, обязательный и ответственный, постоянно был на связи в общем положительный фрилансер!!!! Обязательно буду обращаться к нему вновь и остальным рекомендую!!!
Ответный отзыв