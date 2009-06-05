Madeconomist

Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. Лиц без опыта и отзывов ...