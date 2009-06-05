Madeconomist

Требуется выполнить логотип для фирмы. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у человека готового ...
Роман Рублёв MadeconomistMadeconomist
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется выполнить дизайн для консервы. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у человека готового ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется выполнить кач-ный дизайн (простой но приятный глазу) главной странички сайта Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Подправить вёрстку. В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $170
Требуется выполнить кач-ный дизайн портала. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у человека готового ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть: дизайн.(свёрстанный) Нужен: работающий интернет магазин с наличием всего необходимого функционала (подробное тз вышлю подходящим кандидатам) всё должно идеально работать от исполнителя также потребуется разъяснить заказчику что и как работает. в случае неполадок или недоработок поправить. -не пропадать (быть на связи) -иметь ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть несколько страничек нужно сверстать их и подключить к друпалу. Нужен человек с опытом и рекомендациями по теме. Оплата по факту выполнения работы. Оставляйте контакты с подходящими кандидатурами свяжусь и покажу материалы. В личку просьба не писать!!!HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $120
Требуется выполнить кач-ный дизайн странички (только главная) Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у ...Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. Лиц без опыта и отзывов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен грамотный, опытный, креативный человек для текстового наполнения сайта дизайн студии. Странички ( о нас, услуги, и т.д) Текст должен быть лаконичным при этом информативным. При чтении текста у потенциального клиента студии не должно возникать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен логотип для фирмы предоставляющей консалтинговые услуги. Подробное ТЗ вышлю нужному кандидату. Отписывать только здесь.(в личку,асю и почту просьба не беспокоить)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно реализовать сайт (с вашим дизайном или моим) аналог http://budblije.ru/index.php для этого используя готовый скрипт типа AbleDating (можете предложить другой) и доработать его если будет нужно под нужды заказчика. назовите вашу цену и сроки.(под ключ либо только ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Есть: дизайн.(свёрстанный) Нужен: работающий интернет магазин на шопскрипте с наличием всего функционала перечисленного в документе (в приложении) всё должно идеально работать от исполнителя также потребуется разъяснить заказчику что и как работает. в случае ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Для интернет магазина интим товаров требуется набор скриптов.(или уже готовое решение-главное что бы всё работало) Во вложение текстовый документ в котором что то приближенное к тз. Большая просьба ознакомится с вложением перед тем как писать тут. Пишите ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. Лиц без опыта и отзывов ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеются: - готовые свёрстанные шаблоны -html -подробное техническое задание в приложении. Нужен: -опытный специалист -чёткие сроки -чёткая стоимость -портфолио с рекомендациями В топике пож-та указывайте свои контакты, сроки и цены. В личку просьба не писать ибо не пользуюсь ею.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доброго дня товарищи веблансеры! Нужен человек способный кач-но, в определённые сроки изготовить набор скриптов для интернет магазина. Подробное тз вышлю подходящему мне кандидату. -нужно кач-но -нужно что бы человек и после оплаты/выполнения работы мог по мелочи помогать ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Нужен кач-нный дизайн сайта, свежий, креативный (в хорошом смысле этого слова) и в тоже время деловой направленности. Требования к кандидату: -работать до победного (не жалуясь на бесконечные правки капризных заказчиков) -достойное портфолио -рекомендации(отзывы) -регулярный выход на связь (без регулярных ...Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно сделать вёрстку сайта (несколько страниц). Требования: понятный код, корректное отображение на всех браузерах. Сделать нужно быстро и качественно.Отписывать здесь (в личку, на почту и в асю НЕ ПИСАТЬ) Все материалы вышлю подходящему кандидату.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доброго времени суток, нуждаюсь в он-лайн калькуляторе. Все подробности в прикреплённом тз. От вас жду предложений по цене и срокам. Убедительная просьба ознакомится с тех.заданием перед тем как отписать здесь.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад