Доброго времени суток.

Нужен логотип и две его вариации.

Интересуют кандидаты с наличием интересного портфолио( с логотипами), и отзывами от заказчиков.

Тематика автомобильная, если душа не лежит то лучше не браться.

Тех кто за такой бюджет готов нарисовать классный логотип прошу отписывайтесь в проекте (в личку и асю не нужно)

Важное условие: отсутствие предоплаты.

ТЗ вышлю и буду обсуждать с понравившимися кандидатами.

На всякий случай уточню ЭТО НЕ КОНКУРС, исполнитель нужен один единственный!!!