Логотип

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен78 заявок884 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Нужен логотип и две его вариации.

Интересуют кандидаты с наличием интересного портфолио( с логотипами), и отзывами от заказчиков.

Тематика автомобильная, если душа не лежит то лучше не браться.

Тех кто за такой бюджет готов нарисовать классный логотип прошу отписывайтесь в проекте (в личку и асю не нужно)

Важное условие: отсутствие предоплаты.

ТЗ вышлю и буду обсуждать с понравившимися кандидатами.

На всякий случай уточню ЭТО НЕ КОНКУРС, исполнитель нужен один единственный!!!

15 лет назад
Madeconomist
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$80
3 дня
Остался доволен работой с Галиной, доволен как результатом так и самим процессом. Галина талантливый дизайнер, но при этом она всегда готова принять чужую точку зрения и полна терпения для внесения многочисленных правок (по причудам заказчика), к тому же Галина очень лёгкий и приятный в общении человек который к тому же постоянно на связи. Рекомендую!
Очень легкий в общении и обязательный в плане работы и оплаты человек. Смело сотрудничайте с Романом, он всегда поможет советом, обьяснит как лучше сделать и просто поддержит :) Сделал предоплату, хотя я ее не требовала. Можно охарактеризовать фразой: Заказчик, который ценит чужой труд!