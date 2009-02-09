Логотип для сайта и баннер под один дизайн

Есть оригинальный лаготип и шапка под него.

Необходимо сделать Лаготип с надписью Качалка и возможно небольшими эфектами на лаготипе.

формат логотипа PNG

Количество логотипов: 2 логотипа, один маленкий внизу сайта и один большой с верху.и одна кнопка с буквой К на примере кнопка G.

Сделать нужно очень красиво.

Также необходимо сделать баннер на эту же тему с такими же эфектами, желательно флеш, для этого же сайта.

Ключевые слова для баннера: Скачать, По гостевому соединению Byfly. Фильмы игры музыка софт. 2 FTP сервера. Proxy сервер - внешний трафик. Игровые сервера.

Баннер стандартного размера.

Прилаживаю скрины сайта и сами логотипы