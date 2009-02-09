Логотип для сайта и баннер под один дизайн

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок460 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть оригинальный лаготип и шапка под него.

Необходимо сделать Лаготип с надписью Качалка и возможно небольшими эфектами на лаготипе.

формат логотипа PNG

Количество логотипов: 2 логотипа, один маленкий внизу сайта и один большой с верху.и одна кнопка с буквой К на примере кнопка G.

Сделать нужно очень красиво.

Также необходимо сделать баннер на эту же тему с такими же эфектами, желательно флеш, для этого же сайта.

Ключевые слова для баннера: Скачать, По гостевому соединению Byfly. Фильмы игры музыка софт. 2 FTP сервера. Proxy сервер - внешний трафик. Игровые сервера.

Баннер стандартного размера.

Прилаживаю скрины сайта и сами логотипы

Логотип для сайта
15 лет назад
alex25_06
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
truf_80
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Ух много я откинул вариантов, но александра продолжала выполнять мои требования. ...Карочь... я рад. Все палучилось так как я хотел. Надеюсь в будущем ваши услуги мне понадобятся. Большой Респект.
  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    $50

    Нужно разработать логотип для магазина, занимающегося продажей компьтеров, перефирии, серверов и т.п. Название компании "Информ-ПК" Пожелания к логотипу: цветовая схема красный синий и без экстремизма :) Небольшое дополнение! Для сравнения прикрепил логотип, который мы заказывали здесь ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для творческого союза

    $50

    Нужно разработать изящный логотип для творческого союза «Город мастеров». Логотип должен быть говорящим, по возможности отражать суть деятельности организации (см. ТЗ) и включать название «Город мастеров». Цветовое решение оставляем на ваше усмотрение с единственной оговоркой – логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработка логотипов

    На сайте http://www.foruss.ru/page/?page=clients представлены логотипы компаний. Задача: поправить логотипы так чтобы страница выглядела лаконично. Возможно в инете вы найдете исходники лучшего качества. По стоимости предложите сами. По срокам 2-3 дня.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип строительного форума

    $50

    Нужен логотип для сайта – строительного форума. Форум предназначен, по большей части для физических лиц осуществляющих малоэтажное строительство (дачи, коттеджи). В логотипе не желательно присутствие большого количества ярких цветов, так как расцветка будет использоваться при оформлении ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип и визитная карточка

    Мне нужна помощь в разработке логотипа и визитки. Я полностью открыт к идеям дизайнера, нет ограничений ни в концептах ни в паллетах. Логотип должен выражать элегантность и простоту. Работа не тяжёлая но для профессионала.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    Необходимо разработать Логотип и фирменный стиль. Указывайте цену и сроки. Интересуютфрилансеры с портфолио. Детальное ТЗ предоставлю наиболее подходящему фрилансеру.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад