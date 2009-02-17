Логотип строительного форума

Нужно разработать логотип для магазина, занимающегося продажей компьтеров, перефирии, серверов и т.п. Название компании "Информ-ПК" Пожелания к логотипу: цветовая схема красный синий и без экстремизма :) Небольшое дополнение! Для сравнения прикрепил логотип, который мы заказывали здесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для сайта – строительного форума.
Форум предназначен, по большей части для физических лиц осуществляющих малоэтажное строительство (дачи, коттеджи).
В логотипе не желательно присутствие большого количества ярких цветов, так как расцветка будет использоваться при оформлении форума (стандартный phpbb) и соответственно не должна вызывать напряжения при чтении форума.
Шрифт, используемый в логотипе должен легко использоваться, быть читаемым в стандартных иконках phpbb-форумах.
Название сайта building-forum.ru
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