Есть организация, занимается изготовлением восковых моделей, резиновых пресс-форм, а также их оптово-розничной продажей. у них есть желание переделать логотип, примерный образец нарисован на тетрадном листе. нужен дизайнер, который готов будет выслушать их на предмет того, что ...