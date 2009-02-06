Для салона красоты требуется нарисовать логотип (тупо название салона красоты, просто необычным шрифтом и на определенных цветах в иллюстраторе). Так же нарисовать вывеску 2.5 метра х 1.5 метра c этим логотипом. Так же сделать визитки, опять же ...
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Интернет магазину дисков KiberCD нужен логотип. цвета имполнения: голубой белый серый.
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