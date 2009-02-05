Логотип, дизайн вывески и визитки.

Для салона красоты требуется нарисовать логотип (тупо название салона красоты, просто необычным шрифтом и на определенных цветах в иллюстраторе).

Так же нарисовать вывеску 2.5 метра х 1.5 метра c этим логотипом.

Так же сделать визитки, опять же всё просто, с рыбой, под редактирование потом.

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