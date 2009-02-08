2 логотипа

Только положительное мнение сложилось о Заказчике, как в начале работы, процессе, так и по окончанию работы. Очень граммотно и понятно объяснил суть работы, никаких недопонимай и нареканий с обоих сторон - не было вызвано! Буду рад сотруднячать и в будущем!