Перерисовать логотипы

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок331 просмотр
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Вот пример сайта http://slotvegas.ru Нужно перерисовать там логотип на slotvegas casino , таких подобных скриптов 4

Это нужно перерисовать 4 логотипа , можно и заменить на свои другие - красивые , но с названием которое я скажу ...(это даже лучше будет )

В одном скрипте еще несколько картинок , и внизу катртинок надписи на англ . нужно на русском переписать....

итого - 4 логотипа , и штук 5 маленьких картинок где внизу надо чтобы была надпись не на англ и на русском.

Может где то попадется логотип на флеш ...

Срузе еще одна просьба ... сделать эти 4 логотипа в два варианта : один с надписью , а второй просто чистый логотип без надписи ( названия )

Плачу за все если нормально будет сделано 500-700р

15 лет назад
borian
Борис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
XaNDeR_KeYG
Евгений 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Все сделал быстро и качественно . Я очень доволен . Спасибо
Очень хороший заказчик. Сразу все объяснил что и где нужно. Оплату произвел сразу после выполнения в полном объёме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.