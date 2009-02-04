Перерисовать логотипы

Вот пример сайта http://slotvegas.ru Нужно перерисовать там логотип на slotvegas casino , таких подобных скриптов 4

Это нужно перерисовать 4 логотипа , можно и заменить на свои другие - красивые , но с названием которое я скажу ...(это даже лучше будет )

В одном скрипте еще несколько картинок , и внизу катртинок надписи на англ . нужно на русском переписать....

итого - 4 логотипа , и штук 5 маленьких картинок где внизу надо чтобы была надпись не на англ и на русском.

Может где то попадется логотип на флеш ...

Срузе еще одна просьба ... сделать эти 4 логотипа в два варианта : один с надписью , а второй просто чистый логотип без надписи ( названия )

Плачу за все если нормально будет сделано 500-700р