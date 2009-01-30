Логотип и шапку сайта для третейского суда

Добрый день, коллеги! Объявляю конкурс на создание логотипа медицинской тематики. Главное требование: логотип должен быть современным, чистым и аккуратным, по возможности ярким, но без перегибов. 3D или 2D, отражение по стеклу, хром, вектор, растр, минимализм… Исключений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявляется тендер на создание логотипа и шапки 870x140 для сайта третейского суда. Данный проект включает в себя две подзадачи: 1) создание оригинального логотипа, 2) создание шапки сайта на основе придуманного логотипа.
В логотип необходимо включить название суда, а также оригинальный знак, символ, который необходимо придумать самим. После завершения работы над логотипом необходимо будет сделать шапку для сайта.
Прошу не отправлять личных сообщений, а оставлять ваши предложения к проекту. Спасибо.
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