Логотип и шапку сайта для третейского суда

Объявляется тендер на создание логотипа и шапки 870x140 для сайта третейского суда. Данный проект включает в себя две подзадачи: 1) создание оригинального логотипа, 2) создание шапки сайта на основе придуманного логотипа.

В логотип необходимо включить название суда, а также оригинальный знак, символ, который необходимо придумать самим. После завершения работы над логотипом необходимо будет сделать шапку для сайта.

Прошу не отправлять личных сообщений, а оставлять ваши предложения к проекту. Спасибо.