Логотип медицинской тематики

Имеется лого в растровой графике, нужно его сделать в векторной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Объявляю конкурс на создание логотипа медицинской тематики.
Главное требование: логотип должен быть современным, чистым и аккуратным, по возможности ярким, но без перегибов.
3D или 2D, отражение по стеклу, хром, вектор, растр, минимализм… Исключений нет.
Название: Nucorus (новый коронарный российский) или Coronarus (коронарный российский)
Шрифты строгие и в кривых.
Ключевые слова, на которые стоит опираться: высокие технологии (хай-тек), чистота, здоровье, сердце, счастливое долголетие, будущее.
Концовка RUS обозначает принадлежность к России. Если удастся обыграть - это плюс, но ни в коем случае вульгарно триколором.
С участниками с убедительными портфелями готов переговорить и оплатить участие, в разумных пределах. В зависимости от уровня и количества участников от 5 – 20 $.
В приложении вы сможете найти сопутствующие материалы. Использование их не обязательно.
По возможности конкурс продлится до предела, пока не появится победитель.
Обязуюсь регулярно оставлять свои комментарии по работам, но не стоит копировать друг друга.
- Похожие заказы
- $5Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Логотип нужен для спортивного объекта, который называется Центр экстремальных видов спорта "Спортэкс" (строится в Красноярске, только летние виды спорта). По другому эти виды спорта можно еще назвать современными или альтернативными. Этимология названия от "спортивный экстрим" - ...Завершен15 лет назад
- $60
Задача: 1. Разработать лого для интернет-магазина отделочных и строительных материалов (цветной, ч/б, инверсные варианты) 2. Разработать шаблон бумажного письма и почтового конверта. Оплата - поэтапная. Требования: Аудитория: на 80% частные Заказчики и прорабы по квартирным ремонтам (400 позиций в прайс-листе). ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт15 лет назад
Образец прилагается. Что хочется: этот логотип достаточно крутой, но нужен еще круче, в несколько измененном виде, белый на прозрачном или другом фоне, в хорошем расширении. В идеале в TIFЗавершен15 лет назад
- $10
В атаче эмблема Carlo Pignateli (итальянского кутерье свадебных платьев) Эта эмблема применяется как пуговка на фотоальбоме. Необходимо разработать эмблему такого же формата 3,5 х 3,5 см., черно-белое изображение. Будет выполняться гравировка на металле. Стилизовать нужно "NovaBook" Традиционно предлагаю 10 у.е. ...Завершен15 лет назад
- $10
Требуется нарисовать логотип для сайта http://hotelzzz.ru/shedule.php "Пальму с морем", примерно как сейчас, без надписей, только пальму и море, возможно солнце, но это на усмотрение дизайнера, чтобы 150х150 нормально смотрелся. Стиль логотипа как на сайте http://job.tom.ru/ именно рисованный лого ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип для компании с названием «МТ Спорт». Компания занимается поставками и продажей спортивного и туристического инвентаря: коньки, мячи, сноуборды, велосипеды, палатки и прочее. Допустимые написания: МТ Спорт или MT Sport. Необходим логотип и на русском ...Логотипы и Знаки92 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $40
Спасибо всем дизайнерам за идеи и участие. Победитель конкурса - Гриневич Елена. Всем участникам останется хороший отзыв!Удачи в будущем, еще будут заказы. Нужен логотип для торгового бутика по продаже модной одежды. Должен ассоциироваться с именем, ...Закрыт15 лет назад
Нужен логотип: Креативный, запоминающийся, не броский в глаза не больше 3 цветов Вы выкладываете свои работы, а я выбираю лучшего и оплачиваю. Название магазина: ZOO PlanetЛоготипы и Знаки80 заявокЗавершен15 лет назад
- $10
Дизайн и логотип к сайту "Торговая площадка Узбекистана" домен sdelki.uzЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт15 лет назад