Логотип медицинской тематики

# 1 — $

Добрый день, коллеги!

Объявляю конкурс на создание логотипа медицинской тематики.

Главное требование: логотип должен быть современным, чистым и аккуратным, по возможности ярким, но без перегибов.

3D или 2D, отражение по стеклу, хром, вектор, растр, минимализм… Исключений нет.

Название: Nucorus (новый коронарный российский) или Coronarus (коронарный российский)

Шрифты строгие и в кривых.

Ключевые слова, на которые стоит опираться: высокие технологии (хай-тек), чистота, здоровье, сердце, счастливое долголетие, будущее.

Концовка RUS обозначает принадлежность к России. Если удастся обыграть - это плюс, но ни в коем случае вульгарно триколором.

С участниками с убедительными портфелями готов переговорить и оплатить участие, в разумных пределах. В зависимости от уровня и количества участников от 5 – 20 $.

В приложении вы сможете найти сопутствующие материалы. Использование их не обязательно.

По возможности конкурс продлится до предела, пока не появится победитель.

Обязуюсь регулярно оставлять свои комментарии по работам, но не стоит копировать друг друга.