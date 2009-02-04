Нужна эмблема

В рамках конкурса было предложенно много вариантов разными кандидатами... Алексей выложил только один, который сразу привлек внимание. У исполнителя хорошее видение стиля, всего 1 буква "V" с перекрытием на "О" в корне меняет общее представление... Стильно, строго, то, что было нужно... Ведь большинство фотоальбомов будут изготавливаться из натуральной кожи... Рекомендую.