Нужна эмблема

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки1534 просмотра
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#1$

В атаче эмблема Carlo Pignateli (итальянского кутерье свадебных платьев)

Эта эмблема применяется как пуговка на фотоальбоме.

Необходимо разработать эмблему такого же формата 3,5 х 3,5 см., черно-белое изображение.

Будет выполняться гравировка на металле.

Стилизовать нужно "NovaBook"

Традиционно предлагаю 10 у.е.

Будет выбран один вариант.

Внимание!!! Это конкурс.

Срок 5 дней.

15 лет назад
rdadabaev
Равшан 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
--AS--
Ха 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
В рамках конкурса было предложенно много вариантов разными кандидатами... Алексей выложил только один, который сразу привлек внимание. У исполнителя хорошее видение стиля, всего 1 буква "V" с перекрытием на "О" в корне меняет общее представление... Стильно, строго, то, что было нужно... Ведь большинство фотоальбомов будут изготавливаться из натуральной кожи... Рекомендую.
Приятно работать, всё без проблем, чёткие требования, заинтересованность в конечном результате. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
--AS--
Ха 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
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