©
Портфолио http://www.free-lance.ru/users/ASart
-------------------------------------------------------------
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
13 лет назад
Алексей сделал из материалов заказчика просто шедевр. Не ожидал, что в таких узко поставленных рамках можно сделать что-то действительно стоящее! Огромное спасибо за работу!
Ответный отзыв
Сотрудничаю с Артёмом уже много раз, всегда всё на высоком уровне, человек которому можно доверять.
$100
10 баллов
13 лет назад
Блестящая работа!
Ответный отзыв
Интересный конкурс, четкие комментарии, всё правильно и по делу, вежливое, корректное общение. Сотрудничеством доволен.
$40
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа. Заказчик в восторге!
Ответный отзыв
Сотрудничаем не в первый раз...очень доволен.
$100
10 баллов
14 лет назад
Все как всегда на высоте! Все правки выполнены безоговорочно и вовремя. В итоге - логотип на 5+!
Ответный отзыв
Все чётко, грамотно, корректно и что не мало важно с моментальной оплатой, одни положительные эмоции. Артём, спасибо за сотрудничество.