--AS--

Ха --AS--

 
39 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Портфолио http://www.free-lance.ru/users/ASart

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Отзывы заказчиков
kaysen
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужен дизайн визитки. Срочно!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
artemida_design
Артем Клыпа 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Создание логотипа компании
Алексей сделал из материалов заказчика просто шедевр. Не ожидал, что в таких узко поставленных рамках можно сделать что-то действительно стоящее! Огромное спасибо за работу!
Сотрудничаю с Артёмом уже много раз, всегда всё на высоком уровне, человек которому можно доверять.
Ответный отзыв
AYChe
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Логотип
Блестящая работа!
Интересный конкурс, четкие комментарии, всё правильно и по делу, вежливое, корректное общение. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
artemida_design
Артем Клыпа 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Логотип для специального оборудования
Отличная работа. Заказчик в восторге!
Сотрудничаем не в первый раз...очень доволен.
Ответный отзыв
artemida_design
Артем Клыпа 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Все как всегда на высоте! Все правки выполнены безоговорочно и вовремя. В итоге - логотип на 5+!
Все чётко, грамотно, корректно и что не мало важно с моментальной оплатой, одни положительные эмоции. Артём, спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв