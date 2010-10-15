Создание логотипа компании

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен44 заявки1601 просмотр
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#1$70

Необходимо создать логотип компании.

Возможны два варианта создания логотипа.

Общие требования при создании:

Логотип должен быть цельной композицией, состоящая из двух элементов: название компании и изображение человечка и продукцией компании ( Продажа мясных изделий и рыбы).

1 вариант.

Возможно взять существующий логотип компании и добавить изображение рыбы + общие требования.

2 вариант.

Логотип с нуля. Изображение человечка в украинской вышиванке + общие требования.

13 лет назад
artemida_design
Артем Клыпа 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Победитель конкурса
--AS--
Ха 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Алексей сделал из материалов заказчика просто шедевр. Не ожидал, что в таких узко поставленных рамках можно сделать что-то действительно стоящее! Огромное спасибо за работу!
Сотрудничаю с Артёмом уже много раз, всегда всё на высоком уровне, человек которому можно доверять.
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--AS--
Ха 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
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