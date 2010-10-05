Сделать логотип компании

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок423 просмотра
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Сделать логотип компании агентства недвижимости. Агентство недвижимости называется "Дом.Земля.Квартира". Один из вариантов предполагает наличие на макете домика, участка и многоэтажного дома. Возможно есть ваши варианты

13 лет назад
Angel_Stas
Станислав 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
godknight
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень приятно работать с терпеливыми исполнителями. Задание изначально было сформулировано мной не четко, в ходе общения с Алексеем выработали верное решение по концепции логотипа. Алексей всегда на связи, конечную концепцию сделал быстро и то что необходимо.
Хороший заказчик...Нашли общий язык и понимание в ходе работы...В результате закономерный успешный итог...Рад сотрудничеству!
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