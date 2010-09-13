Сделать логотип альпинистского клуба.

Нужны логотипы в количестве 2 штук. по 20 $ за каждый. Логотипы будут использоваться в рекламе, в интернете, на автомобилях, футболках, и т.п. В логотипе можно использовать фотографии с фотобанка http://www.bfoto.ru - основное это все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для некоммерческой организации требуется создание логотипа. (гора, человечек и прочее)
- Похожие заказы
- $40Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
Сайт называется "Футбольная сторона жизни", также будет "нефутбольная сторона" на сайте (может, это как-то обыграть в лого). Сайт о футболе. Нужен вариант на русском "Футбольна сторона" и на английском "Football-side.com". В логотипе рисунок и название.Завершен13 лет назад
- $50
Требуется переработать логотип для магазина косметики glix ру Нравится http://www.adonianatur.com/ Вы должны быть прекрасным калиграфистом! Пожелание по логотипу: ярко, стильно, разборчево и ЗАПОМИНАЕМО. Обязательно поставить акцент на каком-либо иэлементе (знак, иконка, линия и т.д.) И не надо писать, если ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
Разработка логотипа по брифу.Завершен13 лет назад
- $50
Есть логотип для сайта torhoff.net нужно изменить его для сайта webtorgovlya.ru. Сам логотип в вложении к заданию. Требования: 1. Чтобы надпись соответствовала названию сайта webtorgovlya.ru 2. Молоток на логотипе сменить на что-нибудь другое, НО под тематику сайта 3. ...Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Рады приветствовать Вас на конкурсе « Логотип для компании «Остров сокровищ» Для того, что бы стать победителем, и получить 50 у.е. (долларов США) и договор на дальнейшее сотрудничество Вам необходимо: 1. Выполнить несколько альтернативных вариантов ...Завершен13 лет назад
Для сайта gevak . ru необходимо доделать логотип. Что не нравится сейчас и что необходимо изменить: * сайты ручной работы необходимо написать с маленькой буквы и сделать этот текст более читабильным и вписывающимся в структуру лого * ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Уважаемые, дизайнеры! Необходимо разработать логотип для компании "Глаголия" (пример старого можно посмотреть на сайте www.glagolia.ru). Логотип будет использован для сайта (включая, иконку - графическая часть логотипа) и в полиграфической продукции. Требования: - цветовое решение, не черно-белое. ...Завершен13 лет назад
Необходимо осовременить действующий логотип компании, скорректировать элементы корпоративного стиля и сделать обновленный брендбук. От Вас - цена и срокиЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужен логотип для сайта, обязательно чтоб вписывался в дизайн сайта. Все вопросы можете спрашивать через скайп.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт13 лет назад