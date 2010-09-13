Доделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт8 заявок160 просмотров
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Для сайта gevak . ru необходимо доделать логотип. Что не нравится сейчас и что необходимо изменить:

* сайты ручной работы необходимо написать с маленькой буквы и сделать этот текст более читабильным и вписывающимся в структуру лого

* возможно стоит поменять шрифт

* какие-либо изменения на взгляд дизайера приветствуются

* лого будет выставляться на разных сайтах клиентов (как марка дизайн-студии) – необходимо продумать как этот лого будет смотреться на разных сайтах и разных фонах

* нужна вот такая картинка - http://gevak.ru/sites/default/files/gevak_logo.png которая бы легко вписалась в уже существующий дизайн

Выберу человека с наилучшим соотношением цена / качество. Срок – пару часов.

13 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
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