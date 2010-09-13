Нужны логотипы в количестве 2 штук. по 20 $ за каждый. Логотипы будут использоваться в рекламе, в интернете, на автомобилях, футболках, и т.п. В логотипе можно использовать фотографии с фотобанка http://www.bfoto.ru - основное это все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта gevak . ru необходимо доделать логотип. Что не нравится сейчас и что необходимо изменить:
* сайты ручной работы необходимо написать с маленькой буквы и сделать этот текст более читабильным и вписывающимся в структуру лого
* возможно стоит поменять шрифт
* какие-либо изменения на взгляд дизайера приветствуются
* лого будет выставляться на разных сайтах клиентов (как марка дизайн-студии) – необходимо продумать как этот лого будет смотреться на разных сайтах и разных фонах
* нужна вот такая картинка - http://gevak.ru/sites/default/files/gevak_logo.png которая бы легко вписалась в уже существующий дизайн
Выберу человека с наилучшим соотношением цена / качество. Срок – пару часов.
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