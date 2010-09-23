Разработка лого

Логотип для сайта. Подробности в тз.doc Текстовая часть логотипа: Сталинское время Ключевые слова для символьной части логотипа: Кремлёвские куранты, Кремлёвские часы. Обратите внимание на эти фотки, например на стрелки: http://www.weblancer.net/download/projects/44062/%EA%F3%F0%E0%ED%F2%FB.jpg т.е. на однозначно узнаваемые фрагменты кремлёвских часов, за которые можно ...