Логотип клуба тестировщиков

Нужен логотип клуба.

На логотипе изображены человечки, мальчики и девочки, 4 в первом ряду, сзади кто-то для массовки.

На человечках разноцветные майки, на каждой написана одна буква M,S,T,C, в итоге из 4-х человечков появляется надпись MSTC.

У человечков, находящихся спереди, в руках есть разные вещи: лупа, сачок для ловли бабочек, мухобойка, а четвёртый опирается на огромную стеклянную банку, внутри которой - жук или бабочка.

Бюджет от 30 до 100$