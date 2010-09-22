Логотип клуба тестировщиков

Требуется создать логотип для строительного герметика. требования -простота, оригинальность, чтоб запоминался. В содержании лого должна быть ассоциация (параллель) с продуктом. Ссылка на похожий продукт и описание тут http://www.weatherall.ru/instructions.html#shnur
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип клуба.
На логотипе изображены человечки, мальчики и девочки, 4 в первом ряду, сзади кто-то для массовки.
На человечках разноцветные майки, на каждой написана одна буква M,S,T,C, в итоге из 4-х человечков появляется надпись MSTC.
У человечков, находящихся спереди, в руках есть разные вещи: лупа, сачок для ловли бабочек, мухобойка, а четвёртый опирается на огромную стеклянную банку, внутри которой - жук или бабочка.
Бюджет от 30 до 100$
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