Логотип клуба тестировщиков

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок377 просмотров
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Нужен логотип клуба.

На логотипе изображены человечки, мальчики и девочки, 4 в первом ряду, сзади кто-то для массовки.

На человечках разноцветные майки, на каждой написана одна буква M,S,T,C, в итоге из 4-х человечков появляется надпись MSTC.

У человечков, находящихся спереди, в руках есть разные вещи: лупа, сачок для ловли бабочек, мухобойка, а четвёртый опирается на огромную стеклянную банку, внутри которой - жук или бабочка.

Бюджет от 30 до 100$

13 лет назад
natEn
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Очень доволен сотрудничеством. Заказ на логотип был произведен на основе существующей идеи, Татьяна выполнила его на отлично, но применение в проекте нашли её идеи, которые она предложила дополнительно к существующим. Сроки были соблюдены полностью.
Хороший заказчик, работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества.
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