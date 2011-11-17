Требуется создать дизайн визитной карточки: с одной стороны - QR код, ведущий на сайт (всегда один и тот же), имя/фамилия на английском, с другой стороны - имя, фамилия и контакты. Все одним цветом. Подробности ...
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- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
нужно нарисовать 6 иконок, быстро и очень качественно. *работа строго без предоплаты* пожалуйста, при подаче заявки, укажите: 1) сроки выполнения 2) бюджет ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется креативно-позитивный дизайн сайта: 1. Нужна главная страница портала, на которой: 1. Логотип. Состоит из названия Yow how!, в оптимистичных ярких цветах (розовый или лиловый или зелёно-оранжевый или зелёно-голубой, но в любом ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн сайта. I. Главная страница, на ней Пункты меню: 1) Главная (это не отдельный пункт, это кликабельно по логотипу, и это и есть главная страница). Здесь размещаются ссылки на все ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать макет обложки для корпоративных блокнотов-тетрадей. Идеи черпать с сайта http://www.quality-lab.ru/ Что должно быть на обложке: 1. синий рельефный фон 2. стильное облако тегов со словами, которые ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно создать фирменный логотип в цветах, указанных на сайте http://quality-lab.ru, который бы а) отражал качество того, что мы делаем б) нравился бы нашей команде.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужна верстка и настройка сайта на WordPress. Подробно: Главная страница - http://s2.ipicture.ru/uploads/20111117/TXM3tSH7.jpg Что требуется сделать: 1. Строка «Поиск» - поиск по сайту. 2. Пункты меню. Здесь важно, чтобы ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн образовательного сайта: 1. Главная: горизонтальное меню с 5-ю пунктами, также на главной будет размещена полезная информация, которую нужно оформить в модули, расположенные последовательно. 2. Будет 2-3 вложенных страницы, оформление которых тоже ...Завершен13 лет назад
Нужно сверстать сайт на WordPress. Есть дизайн главной и двух вложенных страниц. Жду предложений по срокам и стоимости.HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать рекламный баннер. Требования следующие: - Размер 468х60 пикселей - Формат - gif, статический (без анимации, один кадр) - Вес - до 16 кб (468х60) ...Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн страниц сайта: главная + 3 вложенных. 1. Главная страница. Здесь размещаются ссылки на все остальные пункты плюс пара вводных абзацев. Пунктов меню будет 5 (и один в уме!)Логотип , можно текстовый. 2. Статьи ...Завершен14 лет назад
- $250
Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт). 1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический. Тексты должны быть простыми, легко читаемыми. 2. Еще ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сверстать сайт Главная: http://www.vmireantenn.ru/test/lq_main.jpg Внутри: http://www.vmireantenn.ru/test/lq_inner01.jpg http://www.vmireantenn.ru/test/lq_inner02.jpg Поясню подробнее: есть 4 блока, на главной их расположение фиксированное, когда тынкаем одну из линков, открывается страница с белым ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Молодая компания, специализирующаяся на разработке интересных веб-сервисов, ищет веб-разработчика в Нижнем Новгороде. Вы нам подходите, если: -имеете опыт разработки на php, js, mysql от 2х лет -знакомы и умеете использовать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нас интересует редизайн сайта, ТЗ в приложении. Сроки - желательно не больше недели. Условия: мы НЕ работаем по предоплате ни при каких условияз, но можем оплатить 50% после ...Завершен14 лет назад
См. присоединённый файл. Пожалуйста, обозначьте точные сроки, когда вы сможете предложить первый вариант, и стоимость работы.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Ищем *опытного* веб-разработчика для создания многопользовательского, но достаточно простого веб-приложения. 1. Задача СРОЧНАЯ 2. Ищем человека, который сделает минимум, описанный в ТЗ, а потом поможет с поддержкой и улучшениями (ориентированный на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен дизайн сайта (полувизитка, полублог) и веб-программки внутри него. После регистрации, пользователь попадает в небольшую программу, предназначенную для хранения чек-листов, прохождения, сохранения результатов. Чек-листы - это такие таблицы, в которых тестировщики указывают, ...Закрыт14 лет назад
- $250
Написание триллиона текстов для образовательного сервиса :)Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно установить и настроить Request Tracker (2 или 3й версии) на VDS. задачи простые, нужно настроить поля, автосоздание поздадач, права доступа и авторасчёт одного цифрового значения по вложенным задачам. ТЗ в аттаче. ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад