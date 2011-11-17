natEn

Наталья natEn

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Контакты:

http://quality-lab.ru

8 (929) 574-86-83

  • Дизайн визитки

    Требуется создать дизайн визитной карточки: с одной стороны - QR код, ведущий на сайт (всегда один и тот же), имя/фамилия на английском, с другой стороны - имя, фамилия и контакты. Все одним цветом. Подробности ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 6 иконок 80*80

    нужно нарисовать 6 иконок, быстро и очень качественно. *работа строго без предоплаты* пожалуйста, при подаче заявки, укажите: 1) сроки выполнения 2) бюджет ...

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн познавательного сайта

    Требуется креативно-позитивный дизайн сайта: 1. Нужна главная страница портала, на которой: 1. Логотип. Состоит из названия Yow how!, в оптимистичных ярких цветах (розовый или лиловый или зелёно-оранжевый или зелёно-голубой, но в любом ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта proskorochtenie.INFO

    Нужен дизайн сайта. I. Главная страница, на ней Пункты меню: 1) Главная (это не отдельный пункт, это кликабельно по логотипу, и это и есть главная страница). Здесь размещаются ссылки на все ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для обложки блокнотов

    Требуется создать макет обложки для корпоративных блокнотов-тетрадей. Идеи черпать с сайта http://www.quality-lab.ru/ Что должно быть на обложке: 1. синий рельефный фон 2. стильное облако тегов со словами, которые ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна верстка на WordPress

    Нужна верстка и настройка сайта на WordPress. Подробно: Главная страница - http://s2.ipicture.ru/uploads/20111117/TXM3tSH7.jpg Что требуется сделать: 1. Строка «Поиск» - поиск по сайту. 2. Пункты меню. Здесь важно, чтобы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен креативный дизайн с картинками

    Нужен дизайн образовательного сайта: 1. Главная: горизонтальное меню с 5-ю пунктами, также на главной будет размещена полезная информация, которую нужно оформить в модули, расположенные последовательно. 2. Будет 2-3 вложенных страницы, оформление которых тоже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно сверстать сайт на WordPress. Есть дизайн главной и двух вложенных страниц. Жду предложений по срокам и стоимости.

    WordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рекламный баннер

    Необходимо разработать рекламный баннер. Требования следующие: - Размер 468х60 пикселей - Формат - gif, статический (без анимации, один кадр) - Вес - до 16 кб (468х60) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен дизайн страниц сайта: главная + 3 вложенных. 1. Главная страница. Здесь размещаются ссылки на все остальные пункты плюс пара вводных абзацев. Пунктов меню будет 5 (и один в уме!)Логотип , можно текстовый. 2. Статьи ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тексты для сайта

    $250

    Нужны тексты на сайт про скорочтение (качественный рерайт). 1. В количестве 7 штук, примерно по 25 000 символов. Стиль – научно-публицистический. Тексты должны быть простыми, легко читаемыми. 2. Еще ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка сайта компании

    Нужно сверстать сайт Главная: http://www.vmireantenn.ru/test/lq_main.jpg Внутри: http://www.vmireantenn.ru/test/lq_inner01.jpg http://www.vmireantenn.ru/test/lq_inner02.jpg Поясню подробнее: есть 4 блока, на главной их расположение фиксированное, когда тынкаем одну из линков, открывается страница с белым ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ведущий веб-разработчик в офис, Нижний Новгород

    $2500

    Молодая компания, специализирующаяся на разработке интересных веб-сервисов, ищет веб-разработчика в Нижнем Новгороде. Вы нам подходите, если: -имеете опыт разработки на php, js, mysql от 2х лет -знакомы и умеете использовать ...

    JavaScriptMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Стильный дизайн

    Здравствуйте! Нас интересует редизайн сайта, ТЗ в приложении. Сроки - желательно не больше недели. Условия: мы НЕ работаем по предоплате ни при каких условияз, но можем оплатить 50% после ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка многопользовательского веб-приложения

    Ищем *опытного* веб-разработчика для создания многопользовательского, но достаточно простого веб-приложения. 1. Задача СРОЧНАЯ 2. Ищем человека, который сделает минимум, описанный в ТЗ, а потом поможет с поддержкой и улучшениями (ориентированный на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Стильный дизайн сайта (маленькое SaaS-приложение)

    Нужен дизайн сайта (полувизитка, полублог) и веб-программки внутри него. После регистрации, пользователь попадает в небольшую программу, предназначенную для хранения чек-листов, прохождения, сохранения результатов. Чек-листы - это такие таблицы, в которых тестировщики указывают, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить Request Tracker

    Нужно установить и настроить Request Tracker (2 или 3й версии) на VDS. задачи простые, нужно настроить поля, автосоздание поздадач, права доступа и авторасчёт одного цифрового значения по вложенным задачам. ТЗ в аттаче. ...

    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужно создать сайт по готовому шаблону joomla 1.5
Joomla
+
Просто супер!! Полное взаимопонимание, соответствие ТЗ и ОЧЕНЬ быстрая работа. Спасибо большое!
Ответный отзыв
akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Сотрудничеством полностью доволен!
Спасибо Евгению за четко и быстро выполненную работу. Дизайном осталась довольна.
Ответный отзыв
RUSINA
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
32 отзыва
$80
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип
Сотрудничество понравилось. Спасибо!
Очень грамотный подход к работе. Исполнителем были представлены точные и лаконичные варианты логотипов, причем с четким разъяснением почему именно так и подробным описанием. Приятно работать с профессионалом!
Ответный отзыв
20Crusader11
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для обложки блокнотов
Остался очень доволен сотрудничеством!!! Жалеть можно только об одном - работа была выполнена быстро и наше сотрудничество закончилось )). Если в дальнейшем будет возможность выполнить другие Ваши проекты - ни за что не упущу такой шанс )) Желаю Вам удачи и успехов, а Ваши проекты пусть "выполняются" максимально качественно и быстро.
Огромное спасибо Евгению за качественно и быстро проделанную работу! Все наши пожелания были учтены, правки вносились практически молнеиносно. Вдвойне приятно, что все это-за разумную цену. Макетом остались очень довольны. Всем могу рекомендовать Евгения как грамотного, исполнительного и приятного в общении дизайнера.
Ответный отзыв
olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Нужен креативный дизайн с картинками
Спасибо за возможность сделать интересный дизайн! От сотрудничества остались только положительные впечатления. Предоставлено четкое требование конечного результата, в итоге чего получили классный дизайн и прикольного жучка;) Мгновенная оплата и хорошее, приятное общение. Что и что нужно для продуктивной работы;) Мои наилучшие рекомендации!
Ольга очень качественно и за разумный сроки скреативила дизайн сайта для образовательных проектов нашей компании. Задача усложнялась тем, что нам необходимо было создать веселого персонажа, и Ольга с первого раза предложила нам прекрасный вариант. Особо хочу отметить вежливость и толерантность исполнителя. Собираемся сотрудничать с ней в дальнейшем и всем рекомендуем!
Ответный отзыв
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