Остался очень доволен сотрудничеством!!! Жалеть можно только об одном - работа была выполнена быстро и наше сотрудничество закончилось )). Если в дальнейшем будет возможность выполнить другие Ваши проекты - ни за что не упущу такой шанс )) Желаю Вам удачи и успехов, а Ваши проекты пусть "выполняются" максимально качественно и быстро.