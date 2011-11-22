Проект Автомобильной тематики, имеется функционал на Drupal. Требуется разработать дизайн и удобный интерфейс навигации по сайту. Работа совместно с программистом. Функционал доступен по ссылке: http://u4611.argon.vps-private.net/naiti_mastera Концепцию проекта и общие ...
Дизайн сайта
Нужен дизайн страниц сайта: главная + 3 вложенных.
1. Главная страница. Здесь размещаются ссылки на все остальные пункты плюс пара вводных абзацев. Пунктов меню будет 5 (и один в уме!)Логотип , можно текстовый.
2. Статьи . (Заголовок, дата, автор, содержание, ссылки на скачивание+ обязательно! Возможность комментирования). Комментарии скорее всего будут стандартным модулем Disqus, на общей странице надо отображать количество комментариев к статье.
3. Книги. (Заголовок, дата, автор, артинки обложки, ссылки на скачивание+ обязательно! Возможность комментирования )
4. Форум . Использовать стандартный движок, например как здесь www.wake.ru. При этом важно чтобы движок легко интегрировался в общий дизайн и шапку сайта
Кроме того, нужно:
А) Облако тегов. Оно тоже должно отображаться во всех разделах и работать на статьи, книги.
В) ВК, твиттер, FB – везде и всюду.
Дизайн нужен современный, но спокойный. Цветовая гамма: серо-голубая, можно немножко ярких вставок. Важен хорошо читаемый шрифт с большими отступами между строками.
Работаем строго без п/о, но можем сделать промежуточную оплату после первого варианта.
Ждем предложений по срокам выполнения и стоимости!
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