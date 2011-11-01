Дорисовать 2 страницы

Добрый день, уважаемые Необходимо разработать дизайн для магазина автозвука (магнитолы, сабы, усилители, акустика) с небольшой особенностью. В магазине будет пункт меню "Мастерская" в этом пункте будут выложены работы по тюнингу, аэрографии.. Бриф прилагаю, ...