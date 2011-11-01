Дорисовать 2 страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки151 просмотр

вот сайт http://auto.prgmm.ru/ нужны 2 внутренних страница

Точно такие же как здесь:

1. Фильтра и все аналогично : http://kolesa.kz/a/search?cat=auto.car&das%5Bauto.car.grbody%5D=&das%5Bauto.car.mm%5D%5B0%5D=&das%5Bauto.car.mm%5D%5B1%5D=&das%5Bregion%5D=&das%5Bprice%5D%5Bl%5D=&das%5Bprice%5D%5Bh%5D=&das%5Byear%5D%5Bl%5D=&das%5Byear%5D%5Bh%5D=&das%5B_sys.torg%5D=&das%5Bhas_change%5D=&das%5Bauto.fuel%5D=&das%5Bauto.car.volume%5D%5Bl%5D=&das%5Bauto.car.volume%5D%5Bh%5D=&das%5Bauto.run%5D%5Bh%5D=&das%5Bauto.car.transm%5D=&das%5Bauto.color%5D=&das%5Bauto.color_m%5D=&das%5Bcar.dwheel%5D=&_txt_=&das%5B_sys.hasphoto%5D=

2.И вот такого подробнее о машине: http://kolesa.kz/a/show/4767012

Жду Ваших предложений,псд предоставлю ! Сроки Сегодня.

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень оперативно и качественно ! Спасибо Максим ! Рад сотрудничеству !
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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