Оформить страницу на YouTube

Необходимо разработать дизайн страниц, интерфейсов для поискового сервиса оптимизированный и под планшетники и мобильные устройства. Верстка прототипа так же необходима, чтобы можно было все посмотреть в работе. Сроки 2 месяца. Работа по СБР или по ...