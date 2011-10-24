Здравствуйте уважаемые фрилансеры! нужен дизайн для интернет магазина цифровой техники на движке prestshop!чтобы на сайте всё было красиво доступно и понятно(а то сам в этом не силён)!основные цвета синий белый иногда красный!ЛОготип есть !но ...
Разработка дизайна поискового сервиса
Необходимо разработать дизайн страниц, интерфейсов для поискового сервиса оптимизированный и под планшетники и мобильные устройства. Верстка прототипа так же необходима, чтобы можно было все посмотреть в работе. Сроки 2 месяца. Работа по СБР или по договору (обсуждается с кандидатом). Люди без опыта просьба не беспокоить, нужен человек на долгосрочное сотрудничество в команду. Обязательно быть на связи - моб. телефон, сайп (с микрофоном) и на случай icq. Если вы считаете что достойны участия в данном проекте, ждем Ваших предложений.
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