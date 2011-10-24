Разработка дизайна поискового сервиса

Необходимо разработать дизайн страниц, интерфейсов для поискового сервиса оптимизированный и под планшетники и мобильные устройства. Верстка прототипа так же необходима, чтобы можно было все посмотреть в работе. Сроки 2 месяца. Работа по СБР или по договору (обсуждается с кандидатом). Люди без опыта просьба не беспокоить, нужен человек на долгосрочное сотрудничество в команду. Обязательно быть на связи - моб. телефон, сайп (с микрофоном) и на случай icq. Если вы считаете что достойны участия в данном проекте, ждем Ваших предложений.