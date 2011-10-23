Здравствуйте уважаемые фрилансеры! нужен дизайн для интернет магазина цифровой техники на движке prestshop!чтобы на сайте всё было красиво доступно и понятно(а то сам в этом не силён)!основные цвета синий белый иногда красный!ЛОготип есть !но ...
Дизайн туристического сайта
Необходимо нарисовать дизайн туристического сайта.
ТЗ понравившемуся исполнителю. Просьба не писать в личку и на почту.
С исполнителем свяжусь сам.
Указывайте примерную стоимость и сроки.
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