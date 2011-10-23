Перевести главную страницу сайта в PSD

Есть главная страница сайта http://slaffko.name/test3/

Необходимо эту страницу 1 в 1 нарисовать в фотошопе с рядом поправок:

1) верхнее горизонтальное меню нужно сделать аналогично как в шаблоне (во вложении)

2) правое и левое вертикальное меню должно быть на сером фоне как и в шаблоне и "срастаться" с серым фоном внизу

3) левое и правое меню отодвинуть примерно на 2см к краям, чтобы расширить центральную часть

Нужно именно расположение меню - для программиста, так что центральную часть видимо отрисовывать для этого не надо

Сделать нужно быстро - 1 день, оплата Ваша

Вопросы прошу задавать в проект - в нем и отвечу