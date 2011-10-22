Уникализация паблик дизайнов на различные движки

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки292 просмотра

Суть задания: есть 100 сайтов. Для каждого из них нужно найти в Инете паблик-дизайн, и уникализировать его, заменяя строки в css и все картинки, сделать фавикон (можно паблик-картинку использовать). В шапке каждого сайта должно быть красиво прописано название сайта и яркий красивый коллаж из разных картинок по теме. Все должно быть сделано аккуратно.

Примеры выполненных работ:

http://decor-dogs.com/

http://vinosajt.com/

http://comedycool.com/

CSS
14 лет назад
Avangardman
Александр 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

coryphaeus
Александр 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$600
30 дней

Заявки фрилансеров

coryphaeus
Александр 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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