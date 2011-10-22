Уникализация паблик дизайнов на различные движки

Суть задания: есть 100 сайтов. Для каждого из них нужно найти в Инете паблик-дизайн, и уникализировать его, заменяя строки в css и все картинки, сделать фавикон (можно паблик-картинку использовать). В шапке каждого сайта должно быть красиво прописано название сайта и яркий красивый коллаж из разных картинок по теме. Все должно быть сделано аккуратно.

Примеры выполненных работ:

http://decor-dogs.com/

http://vinosajt.com/

http://comedycool.com/