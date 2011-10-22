необходимо разработать и установить дизайн сайта на wordpres привязавшись к продаваемым товарам и услугам. Предложить оптимальный вариант быстродействия и привлекательности нового дизайна. Для ознакомления с товарной группой и сайтом который необходимо изменить - ...
Уникализация паблик дизайнов на различные движки
Суть задания: есть 100 сайтов. Для каждого из них нужно найти в Инете паблик-дизайн, и уникализировать его, заменяя строки в css и все картинки, сделать фавикон (можно паблик-картинку использовать). В шапке каждого сайта должно быть красиво прописано название сайта и яркий красивый коллаж из разных картинок по теме. Все должно быть сделано аккуратно.
Примеры выполненных работ:
Выбранный исполнитель
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