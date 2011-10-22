Разработка дизайна сайта и фирменного стиля

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки182 просмотра

Для крупной английской компании требуется разработать качественный дизайн корпоративного сайта с фирменным стилем и брендбуком. Уровень технического дизайна и прорисовки красочных иллюстраций должен быть на достойном уровне.

Сроки сжатые, просьба откликаться только исполнителям с наличием хорошего портфолио и отзывов от работодателей.

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14 лет назад
ey-ex
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mnech
Роман 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$4000
20 дней

Заявки фрилансеров

mnech
Роман 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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