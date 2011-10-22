Разработка дизайна сайта и фирменного стиля

Для крупной английской компании требуется разработать качественный дизайн корпоративного сайта с фирменным стилем и брендбуком. Уровень технического дизайна и прорисовки красочных иллюстраций должен быть на достойном уровне.

Сроки сжатые, просьба откликаться только исполнителям с наличием хорошего портфолио и отзывов от работодателей.

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