Нарисовать и сверстать ucoz шаблон

Требуется изготовления дизайна для инвестиционного проекта.Ищем человека знающего свое дело со стажем работы умееющим работать с флешем имеющий не один десяток работ. Желательно серьезный профи. Ваши контакты оставляйте мне в ПМ или пишите в ICQ: ...