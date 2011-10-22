Нужно разработать дизайн сайта. Тема: сувенирная продукция. Лого, фирменные цвета имеются. На выходе должен получиться PSD в аккуратно сложенных слоях. Достаточно будет 1 главной страницы. Оплата по факту приемки работы по вебмани.
Дизайн форума
Сделать форум под ключ. Дизайн + настройка. тз в приложении. От вас цена и сроки. Все необходимые материалы предоставляются.
Заявки фрилансеров
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