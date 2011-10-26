Разработать дизайн сайта юридической тематики

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки338 просмотров

Требуется разработать дизайн юридического портала. Порядка 16 экранов. Прототипы страниц уже готовы и будут переданы исполнителю.

С цветовой гаммой еще не определились, обсудим с дизайнером.

Предпочтение профессионалам с хорошим портфелем.

Оплата webmoney.

14 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nublenkiev
38 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$500
10 дней
Нам очень повезло, что в качестве исполнителя мы выбрали именно Елену. Более приятного и плодотворного сотрудничества у меня не было еще за все время работы с различными исполнителями с данного сервиса. Наш заказа был выполнен с опережением срока, причем качество работы просто супер! С нашей стороны было всего несколько незначительных правок. Советую всем, как лучшего дизайнера Weblancer!  :)
Очень приятно было работать с Александром! Опыт и профессионализм чувствовался во всем! С самого начала задача была чётко прописана, а также предоставлены качественно выполненные архитектуры всех страниц портала. Комментарии к макетам формулировались в короткий срок. Оплата производилась в соответствии с установленной суммой и без временных задержек. От сотрудничества остались только положительные впечатления! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

nublenkiev
38 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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