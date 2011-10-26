Разработать дизайн сайта юридической тематики

Нам очень повезло, что в качестве исполнителя мы выбрали именно Елену. Более приятного и плодотворного сотрудничества у меня не было еще за все время работы с различными исполнителями с данного сервиса. Наш заказа был выполнен с опережением срока, причем качество работы просто супер! С нашей стороны было всего несколько незначительных правок. Советую всем, как лучшего дизайнера Weblancer! :)